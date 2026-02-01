قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام حنفي: مبادئ الأهلي بريئة من أزمة إمام عاشور.. واللاعب أخطأ
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: مبادئ الأهلي بريئة من أزمة إمام عاشور.. واللاعب أخطأ

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن مبادئ القلعة الحمراء لا علاقة لها بالأزمة الأخيرة الخاصة بإمام عاشور، مشددًا على أن النادي لا يدلل أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية أو اسمه داخل الفريق.

وأوضح “حنفي” في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن إمام عاشور أخطأ في حق النادي الأهلي، وأن الإدارة تعاملت مع الموقف وفقًا للائحة الداخلية دون مجاملة، على عكس ما قد يحدث في أندية أخرى، موجهًا تحية خاصة لوليد صلاح الدين بعد تطبيق العقوبة على اللاعب بكل حزم.

وانتقد لاعب الأهلي السابق اعتذار إمام عاشور للنادي وجماهيره، مؤكدًا أنه غير مقبول، كما اعتبر غلق اللاعب لهاتفه وتصرفه بالتخلف عن بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا أمرًا خاطئًا وتحيط به علامات استفهام عديدة.

وعلى صعيد آخر، أشار هشام حنفي إلى أنه كان يتوقع عودة الأهلي بنتيجة التعادل أمام يانج أفريكانز، مؤكدًا أن خبرات لاعبي الفريق لعبت دورًا حاسمًا في الخروج بنقطة ثمينة من مواجهة صعبة خارج الديار.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

إيران

خبير : إيران سترد وجوديًا على أي تهديد .. وقد تتوعد المجتمع الإسرائيلي بالكامل

ذهب

خبير اقتصادي: الفضة دخلت موجة مضاربات مدعومة بمديونيات

علم مصر

رئيس خارجية الشيوخ : مصر طرف لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الاستقرار الإقليمي

بالصور

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد