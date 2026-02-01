هشام حنفي: مبادئ الأهلي بريئة من أزمة إمام عاشور.. واللاعب أخطأ

أكد هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن مبادئ القلعة الحمراء لا علاقة لها بالأزمة الأخيرة الخاصة بإمام عاشور، مشددًا على أن النادي لا يدلل أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية أو اسمه داخل الفريق.

وأوضح “حنفي” في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن إمام عاشور أخطأ في حق النادي الأهلي، وأن الإدارة تعاملت مع الموقف وفقًا للائحة الداخلية دون مجاملة، على عكس ما قد يحدث في أندية أخرى، موجهًا تحية خاصة لوليد صلاح الدين بعد تطبيق العقوبة على اللاعب بكل حزم.

وانتقد لاعب الأهلي السابق اعتذار إمام عاشور للنادي وجماهيره، مؤكدًا أنه غير مقبول، كما اعتبر غلق اللاعب لهاتفه وتصرفه بالتخلف عن بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا أمرًا خاطئًا وتحيط به علامات استفهام عديدة.

وعلى صعيد آخر، أشار هشام حنفي إلى أنه كان يتوقع عودة الأهلي بنتيجة التعادل أمام يانج أفريكانز، مؤكدًا أن خبرات لاعبي الفريق لعبت دورًا حاسمًا في الخروج بنقطة ثمينة من مواجهة صعبة خارج الديار.