إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي

أعلن إعلام إيراني عن 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، الذي يشغل منصبه منذ 2021.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحات له: “قررت مع نتنياهو منح الجيش الإذن لاغتيال أي مسئول إيراني دون الحاجة إلى موافقة”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: “سنرفع مستوى الحرب التي نديرها ضد إيران وحزب الله، وكل مسئول في إيران مستهدف، ولا أحد منهم يتمتع بحصانة”.

في سياق آخر؛ أرسل الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان جنوب لبنان بقصف المعابر على نهر الليطاني.

فيما شن جيش الاحتلال غارة جوية على شمال بلدة الخيام جنوبي لبنان.







