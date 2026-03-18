كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عدة عروض للاعب مصطفي محمد للعودة للدوري المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصطفى محمد مرشح للعودة للدوري المصري في الموسم المقبل ويمتلك أكثر من عرض.

تستعد أندية القمة في الدوري المصري الممتاز لانطلاق منافسات الدور الثاني، مع بداية صراع حسم اللقب عبر مجموعة التتويج، التي تضم أفضل 7 فرق بعد نهاية الدور الأول من المسابقة.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى عن تقسيم 21 فريقًا إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز السبعة الأولى، الذين يتنافسون على اللقب من خلال 5 جولات حاسمة، بينما تتجه بقية الفرق إلى مجموعة الهبوط، التي تضم 14 ناديًا يصارعون للبقاء.

ومن المقرر أن تهبط 4 فرق في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، ما يزيد من حدة المنافسة في القاع، بالتوازي مع صراع القمة.