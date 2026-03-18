برشلونة يواجه نيوكاسل في موقعة الحسم نحو ربع نهائي دوري الأبطال

يستعد برشلونة لاستقبال نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، في مواجهة حاسمة بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بحثًا عن حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وكان لقاء الذهاب في إنجلترا قد انتهى بالتعادل 1-1، بعدما نجح الفريق الكتالوني في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء، لتبقى كل الاحتمالات قائمة قبل موقعة الحسم في برشلونة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بأفضلية نسبية، مدعومين بجماهيرهم وسجل هجومي مميز، إذ نجح الفريق في التسجيل خلال أغلب مبارياته الأخيرة في البطولة، رغم معاناته الدفاعية الواضحة بعدم الحفاظ على نظافة شباكه في عدة مواجهات متتالية.

في المقابل، يخوض نيوكاسل المواجهة بطموح تحقيق إنجاز تاريخي، بعد بلوغه هذا الدور للمرة الأولى، مستفيدًا من نتائجه القوية في الأدوار السابقة، أبرزها تفوقه الكبير على كاراباج.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، كونها المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، حيث سبق لبرشلونة تحقيق الفوز في إحدى المواجهات، ما يزيد من إثارة الصدام المرتقب على بطاقة العبور.