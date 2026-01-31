شوبير لـ إمام عاشور:جمهور الأهلي لا يقف إلا مع ناديه مهما حدث

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي بعد أزمتة الأخبرة مع الفريق.

اللاعب إمام عاشور

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه في برنامج الناظر المذاع عبر فضائية النهار:" النهاردة إمام عاشور خاض المران منفردا تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه، وتاني رسالتي لإمام جمهور الأهلي لا يقف إلا مع ناديه مهما حدث ومهما كنت مين، لإن جمهوره ده حماه".

تصدر اللاعب إمام عاشور محركات البحث جوجل بعد أزمتة الأخيرة مع النادي الأهلي، وكشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن تفاصيل لم تُذكر سابقًا حول أسباب غياب لاعب عن رحلة الفريق الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل القلعة الحمراء.

وقال الناقد الرياضي أحمد جلال في منشور على صفحته بموقع فيس بوك أن الأزمة بدأت مع حالة طارئة تعرضت لها ابنته الصغيرة، ما دفع اللاعب إلى التهور وتحمل ضغط نفسي شديد أدى لمواجهة صحية حرجة.