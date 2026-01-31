قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحق قدم .. شروط قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي
مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا
إخطار التجار رسميًا | شعبة المحمول : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة
هشام طلعت مصطفى : مبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه
ضربة عسكرية أم تهدئة مرتقبة؟.. برلماني يكشف سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران
أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص
بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026
بثنائية إيكيتيكي .. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في الشوط الأول
هشام طلعت مصطفى : أسعار العقارات لن تتراجع
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
رياضة

مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق الجيش الملكي المغربي الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الجيش الملكي المغربي اللاعب حمزة خابا في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الجيش الملكي رصيده للنقطة 5 ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها الأهلي برصيد 8 نقاط وخلفه يانج أفاريكانز برصيد 5 نقاط، بينما توقف رصيد شبيبة القبائل عند النقطة 2 ليحتل المركز الأخير في المجموعة

وعاني أنس باش لاعب الجيش الملكي من إصابة مبكرة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، حيث سقط على أرضية الملعب وتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي، قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وغادر محسن بوريكة لاعب الجيش الملكي المباراة بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وشارك بدلاً منه حمزة خابا.

تشكيل الفريقين

أعلن البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الجيش الملكي أمام شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

الدفاع: أوجستو كارنيرو، أنس باش، يونس عبد الحميد، زين الدين دراك

الوسط: محسن بوريكة، أحمد حمودان، مروان لوادني، نوح محمد العبد

الهجوم: ربيع حريمات، عبد الفتاح حدراف

في المقابل، جاء تشكيل الشبيبة كالتالي:

حراسة المرمى: غايا مرباح

خط الدفاع: محمد رضا حميدي - مصطفى رزق الله - محمد الأمين - أحمد معمري

خط الوسط: جوزافات بادا - زين الدين بلعيد - رياض بودبوز

خط الهجوم: بلال مسعودي - أيمن محيوص - لحلو أخريب.


 

الجيش الملكي المغربي شبيبة القبائل الجزائري بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

