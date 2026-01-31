مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الجيش الملكي المغربي الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الجيش الملكي المغربي اللاعب حمزة خابا في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الجيش الملكي رصيده للنقطة 5 ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها الأهلي برصيد 8 نقاط وخلفه يانج أفاريكانز برصيد 5 نقاط، بينما توقف رصيد شبيبة القبائل عند النقطة 2 ليحتل المركز الأخير في المجموعة

وعاني أنس باش لاعب الجيش الملكي من إصابة مبكرة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، حيث سقط على أرضية الملعب وتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي، قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وغادر محسن بوريكة لاعب الجيش الملكي المباراة بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وشارك بدلاً منه حمزة خابا.

تشكيل الفريقين

أعلن البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الجيش الملكي أمام شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

الدفاع: أوجستو كارنيرو، أنس باش، يونس عبد الحميد، زين الدين دراك

الوسط: محسن بوريكة، أحمد حمودان، مروان لوادني، نوح محمد العبد

الهجوم: ربيع حريمات، عبد الفتاح حدراف

في المقابل، جاء تشكيل الشبيبة كالتالي:

حراسة المرمى: غايا مرباح

خط الدفاع: محمد رضا حميدي - مصطفى رزق الله - محمد الأمين - أحمد معمري

خط الوسط: جوزافات بادا - زين الدين بلعيد - رياض بودبوز

خط الهجوم: بلال مسعودي - أيمن محيوص - لحلو أخريب.



