الدوري الإسباني .. برشلونة يتفوق على إلتشي 2-1 في الشوط الأول

تفوق برشلونة على إلتشى بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مانيويل مارتينيز فاليرو في الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفتتح برشلونة التهديف في الدقيقة 6، مجهود فردي مميز من داني أولمو أنهاه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لامين يامال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأدرك إلتشي هدف التعادل في الدقيقة 29، بعد تسديدة متقنة بشكل رائع عن طريق ألفارو رودريجيز من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيران توريس بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.