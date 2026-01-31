قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحق قدم .. شروط قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي
مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا
إخطار التجار رسميًا | شعبة المحمول : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة
هشام طلعت مصطفى : مبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه
ضربة عسكرية أم تهدئة مرتقبة؟.. برلماني يكشف سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران
أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص
بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026
بثنائية إيكيتيكي .. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في الشوط الأول
هشام طلعت مصطفى : أسعار العقارات لن تتراجع
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الدوري الإسباني .. برشلونة يتفوق على إلتشي 2-1 في الشوط الأول

حسن العمدة

تفوق برشلونة على إلتشى بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مانيويل  مارتينيز فاليرو في الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفتتح برشلونة التهديف في الدقيقة 6، مجهود فردي مميز من داني أولمو أنهاه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لامين يامال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأدرك إلتشي هدف التعادل في الدقيقة 29، بعد تسديدة متقنة بشكل رائع عن طريق ألفارو رودريجيز من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد  هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيران توريس بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

