رئيس وزراء السنغال يطلب تحقيقا دوليا مستقلا لكشف الفساد داخل الكاف

عبدالله هشام

علق عثمان سونكو، رئيس الوزراء السنغالي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح المغرب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025 وسحبه من السنغال.

وجاء بيان الحكومة السنغالية عن سحب لقب البطولة كالتالي: “تعرب حكومة السنغال عن استيائها الشديد إزاء القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، والذي يهدف إلى تجريد المنتخب السنغالي من لقب بطل أفريقيا 2025 ومنحه للمغرب”.

وأضاف: “هذا القرار غير المسبوق والخطير للغاية يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات الرياضة، وفي مقدمتها النزاهة والولاء واحترام نزاهة اللعبة. وينبع هذا القرار من تفسير خاطئ بشكل واضح للوائح، ما أدى إلى قرار غير قانوني بشكل فادح وظالم للغاية”.

وأردف: “من خلال التشكيك في نتيجة تم تحقيقها في نهاية مباراة لعبت بانتظام حتى نهايتها وفاز بها وفقًا لقواعد اللعبة، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يضر بشكل خطير بمصداقيته الخاصة، وكذلك بالثقة المشروعة التي يضعها الشعب الأفريقي في المؤسسات الرياضية القارية”.

وأوضح: “لا يمكن للسنغال أن تتسامح مع قرار إداري يمحو الالتزام والجدارة والتميز الرياضي. وترفض السنغال رفضاً قاطعاً هذه المحاولة غير المبررة للإستيلاء على لقب مشروع للسنغال”.

وواصل بيان الحكومة السنغالية: “وهو ما يدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل الهيئات الإدارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.

وأردف: “علاوة على ذلك، ستستخدم السنغال جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، لضمان تحقيق العدالة واستعادة أولوية النتيجة الرياضية”.

وأشارت الحكومة السنغالية إلى تضامنها مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية، وتؤكد التزامها الكامل بمتابعة هذا الوضع لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن".

وختم البيان السنغالي قائلا: “ستبقى السنغال حازمة ويقظة وغير مرنة في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني السنغالي، واستعادة شرف الرياضة الأفريقية”.

