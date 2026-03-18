خلال اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة الإمام الأكبر ويشيد بدور الأزهر في نشر الوعي الصحيح

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتهنئته بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على سيادته والأسرة الكريمة، والشعب المصري، والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

ودعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر المولى -عز وجل- بأن يعين سيادته على مواصلة جهوده المخلصة في خدمة الوطن، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وشعبها الأصيل من كل مكروه وسوء.

من جهته، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على فضيلته والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار.

كما حرص على الاطمئنان على صحة شيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يمد في عمره وأن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية، مشيدًا سيادته بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر الوعي الصحيح.