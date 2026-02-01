6 نجوم سوبر والتحركات مستمرة.. هل اكتفى الأهلي بصفقاته الشتوية؟

اقترب النادي الأهلي من إسدال الستار على ملف الانتقالات الشتوية بعدما أنهت إدارة الكرة التعاقد مع 6 صفقات جديدة لدعم الفريق الأول في إطار خطة فنية مدروسة تستهدف الحفاظ على استقرار الفريق قبل استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا والمنافسات المحلية.

ونجح الأهلي في ضم كل من عمرو الجزار من نادي البنك الأهلي وهادي رياض من نادي بتروجت وأحمد عيد من النادي الأهلي والمغربي يوسف بلعمري من نادي الرجاء المغربي إلى جانب استعارة الأنجولي آيلتسين كامويش ومروان عثمان حتى نهاية الموسم مع قيد جميع الصفقات في القائمة الأفريقية بما يضمن جاهزيتها للمشاركة القارية.

قائمة الأجانب كاملة

وبحسب مصدر مطلع فإن الأهلي بات مقيدا بلوائح الأجانب في ظل اكتمال العدد المسموح به بوجود أليو ديانج وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري ومحمد علي بن رمضان إضافة إلى كامويش وهو ما يمنع ضم أي لاعب أجنبي فوق السن خلال الفترة الحالية.

تحت السن

وأوضح المصدر أن هذا الوضع دفع إدارة الأهلي لتغيير استراتيجيتها في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات والتركيز فقط على اللاعبين تحت السن حيث يحق للنادي قيد ثلاثة لاعبين أجانب من مواليد 2005 أو 2007 شريطة امتلاكهم الخبرة الكافية للتواجد مع الفريق الأول.

مصطفي قابيل

وفي هذا الإطار دخل الأهلي في مفاوضات مع نادي أربيل العراقي لضم اللاعب الشاب مصطفى قابيل إلا أن المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب تمسك النادي العراقي باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم مع وجود محاولات مكثفة من جانب الأهلي لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد.

رفض صفقة الجزائر

كما تراجع الأهلي عن إتمام صفقة الجزائري محمد الأمين رمضاوي مهاجم أتلتيك بارادو رغم دخول اللاعب ضمن الحسابات الفنية في وقت سابق حيث جرت مفاوضات رسمية واتصال مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي بنظيره الجزائري إلا أن المطالب المالية التي تجاوزت 1.5 مليون دولار حالت دون إتمام الصفقة.

نجم الصفاقسي

ولم تقتصر تحركات الأهلي على ذلك إذ استفسر مسؤولو القلعة الحمراء عن مهاجم الصفاقسي التونسي عمر بن علي إلى جانب لاعب شاب يجيد اللعب في مركز قلب الوسط المدافع كما ظهرت مفاوضات مع لاعب ينشط في أحد الدوريات الأوروبية القريبة من الدنمارك أو النرويج مع احتمالية سفر أحد مسؤولي النادي لإتمام الصفقة حال التوصل لاتفاق مبدئي.

إعارة جراديشار

وعلى صعيد الصفقات .. وافق الأهلي على إعارة السلوفيني نيتس جراديشار إلى نادي أويبيشت المجري لمدة 6 أشهر بنية البيع ليتم قيد كامويش بدلًا منه بعدما سبق قيد يوسف بلعمري بدلًا من أشرف داري.

وبذلك يكون الأهلي قد أغلق ملف الصفقات فوق السن بشكل شبه نهائي مكتفيًا بالستة تدعيمات التي أبرمها مع استمرار البحث عن صفقة أو اثنتين فقط تحت السن قبل غلق باب القيد يوم 8 فبراير