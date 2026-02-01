قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

6 نجوم سوبر والتحركات مستمرة.. هل اكتفى الأهلي بصفقاته الشتوية؟

كامويش
كامويش

اقترب النادي الأهلي من إسدال الستار على ملف الانتقالات الشتوية بعدما أنهت إدارة الكرة التعاقد مع 6 صفقات جديدة لدعم الفريق الأول في إطار خطة فنية مدروسة تستهدف الحفاظ على استقرار الفريق قبل استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا والمنافسات المحلية.

ونجح الأهلي في ضم كل من عمرو الجزار من نادي البنك الأهلي وهادي رياض من نادي بتروجت وأحمد عيد من النادي الأهلي والمغربي يوسف بلعمري من نادي الرجاء المغربي إلى جانب استعارة الأنجولي آيلتسين كامويش ومروان عثمان حتى نهاية الموسم مع قيد جميع الصفقات في القائمة الأفريقية بما يضمن جاهزيتها للمشاركة القارية.

قائمة الأجانب كاملة

وبحسب مصدر مطلع فإن الأهلي بات مقيدا بلوائح الأجانب في ظل اكتمال العدد المسموح به بوجود أليو ديانج وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري ومحمد علي بن رمضان إضافة إلى كامويش وهو ما يمنع ضم أي لاعب أجنبي فوق السن خلال الفترة الحالية.

تحت السن

وأوضح المصدر أن هذا الوضع دفع إدارة الأهلي لتغيير استراتيجيتها في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات والتركيز فقط على اللاعبين تحت السن حيث يحق للنادي قيد ثلاثة لاعبين أجانب من مواليد 2005 أو 2007 شريطة امتلاكهم الخبرة الكافية للتواجد مع الفريق الأول.

مصطفي قابيل

وفي هذا الإطار دخل الأهلي في مفاوضات مع نادي أربيل العراقي لضم اللاعب الشاب مصطفى قابيل إلا أن المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب تمسك النادي العراقي باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم مع وجود محاولات مكثفة من جانب الأهلي لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد.

رفض صفقة الجزائر

كما تراجع الأهلي عن إتمام صفقة الجزائري محمد الأمين رمضاوي مهاجم أتلتيك بارادو رغم دخول اللاعب ضمن الحسابات الفنية في وقت سابق حيث جرت مفاوضات رسمية واتصال مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي بنظيره الجزائري إلا أن المطالب المالية التي تجاوزت 1.5 مليون دولار حالت دون إتمام الصفقة.

نجم الصفاقسي

ولم تقتصر تحركات الأهلي على ذلك إذ استفسر مسؤولو القلعة الحمراء عن مهاجم الصفاقسي التونسي عمر بن علي إلى جانب لاعب شاب يجيد اللعب في مركز قلب الوسط المدافع كما ظهرت مفاوضات مع لاعب ينشط في أحد الدوريات الأوروبية القريبة من الدنمارك أو النرويج مع احتمالية سفر أحد مسؤولي النادي لإتمام الصفقة حال التوصل لاتفاق مبدئي.

إعارة جراديشار

وعلى صعيد الصفقات .. وافق الأهلي على إعارة السلوفيني نيتس جراديشار إلى نادي أويبيشت المجري لمدة 6 أشهر بنية البيع ليتم قيد كامويش بدلًا منه بعدما سبق قيد يوسف بلعمري بدلًا من أشرف داري.

وبذلك يكون الأهلي قد أغلق ملف الصفقات فوق السن بشكل شبه نهائي مكتفيًا بالستة تدعيمات التي أبرمها مع استمرار البحث عن صفقة أو اثنتين فقط تحت السن قبل غلق باب القيد يوم 8 فبراير

النادي الأهلي الأهلي عمرو الجزار هادي رياض أحمد عيد يوسف بلعمري كامويش مروان عثمان

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

الزمالك

الزمالك ضيفا على المصري البورسعيدي في صراع الثلاث نقاط بالكونفيدرالية

الزمالك

لقطات من استعدادات الزمالك الأخيرة لـ مواجهة المصري

عودة الفاخوري

السماوي يخطف نجم النشامى.. عودة الفاخوري ينتقل رسميًا إلى بيراميدز

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

