الأهلي يتحرك لحسم موقف أليو ديانج بعد أنباء توقيعه لـ فالنسيا الإسباني

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أول تحرك من جانب إدارة الأهلي بعد انتشار أنباء حول توقيع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، لنادي فالنسيا الإسباني خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال برنامجه ستاد المحور: "مسئولو الأهلي يعتزمون عقد جلسة مع أليو ديانج عقب العودة الي القاهرة، من أجل الاستفسار بشكل مباشر عن حقيقة توقيعه لنادي فالنسيا".

وأشار إلى أنه في حال التأكد من عدم توقيع ديانج لأي نادٍ حتى الآن، ستتقدم إدارة الأهلي بعرض جديد للاعب من أجل تجديد عقده، بقيمة مالية تقترب من 2 مليون دولار، في محاولة لإغلاق الملف ومنع رحيله خلال الفترة المقبلة.