عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد

نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني قوله إن استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد.



ذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن استهداف مصنع لمعالجة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس اليوم.

أردفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر لها أن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في إيران هو أول مرة تقصف فيها بنى تحتية اقتصادية.



وذكرت منصة أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي جنوب غربي إيران.

وأردف أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الضربة نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وموافقتها.



نفى الدبلوماسي الأمريكي توم باراك، يوم الثلاثاء، التقارير التي تفيد بأن واشنطن شجعت سوريا على النظر.