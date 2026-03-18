الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

خط أحمر .. تعرف على عقوبات مخالفة مواعيد الغلق الجديدة للمحلات

حسن رضوان

يرصد موقع «صدى البلد» تفاصيل العقوبات القانونية التي تنتظر أصحاب المحال المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، في إطار تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالإجراءات التي تستهدف خفض استهلاك الطاقة وتجنب أي ضغوط إضافية على المواطنين.

وأقرت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، تبدأ من الساعة 9 مساءً يوميًا، و10 مساءً يومي الجمعة والسبت، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، ضمن خطة ترشيد الكهرباء.

وفي هذا الإطار، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة على المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

كما نص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.

وبموجب قانون الطوارئ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة تنفيذًا للإجراءات الاستثنائية.

كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار إحكام السيطرة على تنفيذ القرارات الحكومية.

 خطة متدرجة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متدرجة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تجنب اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وزارة الدفاع العراقية: هجوم بمقذوف حربي على قاعدة كركوك الجوية

السعودية.. صفارات الإنذار تدوي في جسر الملك فهد

الخارجية القطرية: إيران تصعد وتستهدف رأس لفان الصناعية وتهدد الأمن الإقليمي

بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

بعد ارتفاع الأسعار .. أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تقضي العيد بيها

التسمم الممبارى.. يؤدى إلى الوفاة بسبب الفسيخ

قبل سفريات العيد.. كيف تتجنب المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار؟

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

