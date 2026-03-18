ديني

أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح في آخر ليلة وترية من رمضان

صلاة التراويح في آخر ليلة وترية من رمضان
صلاة التراويح في آخر ليلة وترية من رمضان
أحمد سعيد

شهد الجامع الأزهر في آخر ليلة وترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته التاريخية وساحاته العامرة منذ وقت مبكر، في أجواء إيمانية مهيبة تعكس مكانة الجامع الأزهر كقبلةٍ للعلم والعبادة ووجهةٍ للمسلمين من مختلف دول العالم والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، حيث حرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر، رجاءً لنفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

الجامع الأزهر يختم القرآن الكريم في الليلة التاسعة والعشرين من رمضان

وأقبل المصلون على إحياء هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، في أجواء روحانية عامرة بالسكينة والخشوع، خاصة مع ما تحمله هذه الليالي من فضل عظيم ومكانة خاصة في نفوس المسلمين؛ إذ يحرص الكثيرون على المواظبة على الصلاة والقيام طلبًا لرضا الله تعالى وابتغاء مرضاته، حيث امتلأت أروقة الجامع الأزهر وساحاته بالمصلين الذين تضرعوا إلى الله تعالى سائلين عفوه ورضاه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

وتقدَّم صفوف المصلين د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ عبدالرحمن شلبي، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورتي الأعلى والغاشية، فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الشيخ رضا السويفي، برواية رويس عن يعقوب الحضرمي، من سورة الفجر إلى القدر، وشاركه في الإمامة الدكتور أسامة الحديدي، برواية أبوالحارث عن الكسائي الكوفي، من سورة البينة إلى العصر، وشاركهما الشيخ محمد عبدالنبي جادو، برواية إسحاق عن خلف العاشر الكوفي، من سورة الهمزة إلى المسد، فيما صلى الشفع والوتر الشيخ محمد علاء، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.

آخر ليلة وترية من العشر الأواخر من شهر رمضان الجامع الأزهر الأزهر الجامع الأزهر يختم القرآن الكريم في الليلة التاسعة والعشرين الليلة التاسعة والعشرين من رمضان

