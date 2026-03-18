مصرف قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير؛ وذلك عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره الأخير، مساء اليوم.

وبحسب بيان المصرف، فقد تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.85% وسعر الإقراض عند 4.35%، بينما حافظ على سعر إعادة الشراء (الريبو) عند 4.10%.

وأشار المصرف إلى أن سعر الفائدة الأساسي مرتبط بمعدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويعكس التوجه العام للسياسة النقدية في قطر، كما يحدد الحد الأدنى للفائدة الفعلية على معاملات سوق النقد بين البنوك لليلة واحدة.

ويأتي قرار مصرف قطر المركزي، ضمن سياسة التناغم النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون مع الفيدرالي الأمريكي؛ نظرًا لارتباط عملات المنطقة بالدولار الأمريكي.

فيما اتخذت بنوك مركزية أخرى في الخليج، مثل “الكويت” و"السعودية"، خطوات مماثلة بعد اجتماع الفيدرالي الأخير.