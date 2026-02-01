شوبير: الأهلي كان بيت رمضان صبحي وقت أزمته

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأزمة الأخيرة التي مر بها رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، ساهمت في تقريب العلاقات الإنسانية بينه وبين النادي الأهلي مجددًا، خاصة بعد موقف القلعة الحمراء ودعمها له خلال الفترة الصعبة.

وأوضح شوبير، في برنامجه «مع شوبير» على راديو «أون سبورت»، أن الحديث لا يتعلق بعودة رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي من جديد، بل يظل في إطار إنساني بحت.

وجاء تدخل الأهلي بعدما صدر حكم بحبس اللاعب لمدة عام مع الشغل في قضية تزوير محررات رسمية، حيث قدم النادي دعمًا قانونيًا لرمضان صبحي، ما ساهم في قبول الاستئناف المقدم من محاميه أمام محكمة جنايات الجيزة وإيقاف تنفيذ الحكم.

وعقب تجاوز الأزمة، أصدر رمضان صبحي بيانًا رسميًا شكر فيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على موقفهم الإنساني ودعمهم المتواصل منذ بداية القضية وحتى حلها، مؤكدًا أن الأهلي سيظل دائمًا بيته الأول، وأنه لن ينسى فضل النادي عليه.