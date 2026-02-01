إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي ضرب قرية باسيرلانجو في منطقة تشيساروا بإقليم باندونج بغرب إندونيسيا إلى 64 قتيلا، عقب نجاح فرق البحث والإنقاذ المشتركة في انتشال مزيد من القتلى في اليوم الثامن من عمليات البحث.



وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في باندونج أدي ديان برمانا، في تصريحات للصحفيين، إن الفرق تمكنت صباح اليوم الأحد، من إخلاء أربعة جثامين وُضعت في أكياس خاصة، جرى العثور عليها في مواقع بحث متفرقة خلال أقل من ساعتين.



وأضاف المسئول الإندونيسي أن إجمالي الجثامين التي تم جمعها حتى الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي بلغ 64 قتيلًا، فيما لا تزال التقديرات تشير إلى وجود نحو 16 شخصًا في عداد المفقودين.



وأشار إلى أن عمليات البحث دخلت يومها الثامن، وما زالت متواصلة في ثلاثة قطاعات رئيسية، باستخدام أساليب البحث اليدوي ووحدات الكلاب البوليسية، إلى جانب الآليات الثقيلة.. ولفت إلى أن العملية تُنفَّذ بمشاركة 3,675 فردًا من مختلف الجهات، مدعومين بـ17 معدة ثقيلة و22 كلب بحث وإنقاذ موزعين على جميع قطاعات العمل.



وتقع قرية باسير لانجو المتضررة في منطقة جبلية بالإقليم الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، فيما أكدت السلطات أن الانهيار الأرضي طمر أكثر من 30 منزلا.