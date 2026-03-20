ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

حصل “صدى البلد” على أسماء الوفيات في حادث حريق محل تجاري بأحد المولات التجارية بمدينة دمياط الجديدة.

وتبين أن الوفيات هم محمد إبراهيم طبانة ٣٢ سنة، مروان حسين ٢٣ سنة، عبد الرحمن عارف ٢٣ سنة.

من جانبها، أكدت مستشفى الأزهر في بيان صادر عنها، أن عدد الإصابات وصل إلى 10 أشخاص بسبب انفجار أنبوبة هيليوم داخل أحد المحلات التجارية بأحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة دمياط الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق والسيطرة عليه .

كما انتقل كلامن الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط واللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ،الى موقع الحادث لتفقد ملابسات الواقعة.