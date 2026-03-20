13 شخصا.. بيان عاجل من مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة بشأن ضحايا انفجار المول

أصدرت مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، بيانا حول حريق أحد المولات التجارية بمدينة دمياط الجديدة.

جاء في البيان أنه، في إطار التعامل الفوري مع الحوادث الطارئة، استقبل مستشفى الأزهر الجامعي حادثًا وقع بموريا مول، أسفر عن عشر إصابات وثلاث حالات وفاة.

ووجّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة والمستمرة للحالات، وذلك تحت إشراف فضيلة رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة المشرف العام على المستشفيات.



كما أشار البيان إلى أنه تمت المتابعة والإشراف المباشر من عمداء كليات الطب (بنين وبنات)، و الدكتور مدير عام المستشفى، والسادة نواب مدير عام المستشفى، ومدير الاستقبال والطوارئ، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.



واستقبلت المستشفى عشر حالات إصابة وثلاث حالات وفاة، حيث تم التعامل مع المصابين فور وصولهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.. نسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته.