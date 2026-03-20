ارتفاع عدد ضحايا انفجار مول دمياط الجديدة إلى 3 وفيات و7 مصابين

أكد مصدر من إسعاف دمياط ، أنه وصل عدد الوفيات نتيجه لانفجار داخل أحد المحلات داخل مول تجاري بمدينة دمياط الجديده إلى 3 وفيات و7 مصابين .

كان قد شهدت مدينة دمياط الجديدة منذ قليل، انفجار أنبوبه هيليوم في واجهة موريا مول في مدينة دمياط الجديدة تسببت في تحطم واجهة عدة محال تجارية في مدخل المدينة حيث تسببت صوت الانفجار في حالة من الذعر لدى اهالي مدينة دمياط الجديدة خاصة مع زيادة الإقبال الكبيرة على المول التجاري ليله العيد



كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا للتحقيق فيها وكشف ملابسات وجود شبهة جنائية من عدمه فيها.