انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

شهدت مدينة دمياط الجديدة ، اليوم، انفجار أنبوبه هيليوم في واجهة موريا مول في مدينة دمياط الجديدة تسببت في تحطم واجهة عدة محال تجارية في مدخل المدينة.

تسببت صوت الانفجار في حالة من الذعر لدى اهالي مدينة دمياط الجديدة خاصة مع زيادة الإقبال الكبيرة على المول التجاري ليله وقفة عيد الفطر منذ مغرب امس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة .

تحركت قوات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى موقع المول لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وبيان وجود وفيات من عدمه .



كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا للتحقيق فيها وكشف ملابسات وجود شبهة جنائية من عدمه فيها .