اختيار اثنتين من ميناء دمياط ضمن الأمهات المثاليات بوزارة النقل



في تتويج مستحق لتميّز المرأة العاملة بهيئة ميناء دمياط، حققت الهيئة حضورًا بارزًا خلال احتفالية وزارة النقل لتكريم المرأة والأمهات المثاليات لهذا العام، بعدما تم اختيار اثنتين من كوادرها ضمن قائمة تضم نخبة من 6 أمهات مثاليات على مستوى كافة الجهات التابعة للوزارة، في شهادة تعكس مستوى الكفاءة والالتزام داخل الهيئة.



وقد شهدت الاحتفالية حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اللواء بحري دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارة النقل ، في تأكيد واضح على دعم القيادات لجهود تمكين المرأة وتقدير النماذج المشرفة.



حيث قام الفريق مهندس كامل الوزير بتكريم كلٍ من ميادة يحيى الريدي المراجع المالى بالإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بهيئة ميناء دمياط، وسهام عبده فرح اخصائي المتابعة بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة ميناء دمياط تقديرًا لمسيرتهما المهنية والاجتماعية الحافلة بالعطاء وتميزهما العلمي وقدرتهما على تقديم نموذج يُحتذى به في التوازن بين متطلبات العمل والتطوير الذاتى ومسؤوليات الأسرة، حيث حصلت ميادة الريدي على درجة الماجستير في علوم النقل البحري، بينما حصلت سهام فرح على ماجستير إدارة الأعمال، وهو ما يعكس حرص كوادر الهيئة على التطوير المستمر والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني.



وفي السياق ذاته قامت وحدة تكافؤ الفرص بتكريم إيمان مصطفى عنتر المترجمة بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة ميناء دمياط تقديرًا لجهدها المتميز ومساهمتها الفعالة ضمن أنشطة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل .

ويُجسد هذا التكريم للأمهات المثاليات من هيئة ميناء دمياط دلالة قوية على ما تزخر به الهيئة من نماذج نسائية مشرفة استطاعت أن تفرض حضورها وتميزها على مستوى قطاع النقل بأكمله مؤكدة أن الكفاءة والالتزام هما المعيار الحقيقي للتقدير.

ويأتي هذا التميز في ظل رؤية ودعم مستمر من اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط لتعزيز بيئة عمل محفزة ترتكز على تمكين الكوادر البشرية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يدعم مكانة الهيئة كنموذج رائد في منظومة النقل البحري .