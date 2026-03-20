قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهى عنه النبي.. احذر من فعل محرم في أول أيام عيد الفطر بعد الفجر
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مول دمياط الجديدة إلى 3 وفيات و7 مصابين
سنن صلاة العيد .. 10 أمور حرص عليها النبي
أعلى سعر دولار يسجل 52.39 جنيه في تعاملات اليوم
سعر أعلى دولار بالبنوك بمستهل تداولات اليوم 20-3-2026
خطة حكومية جديدة .. يومان عمل من المنزل لتقليل الاستهلاك
سنن صلاة عيد الفطر 2026 وصيغة تكبيرات العيد مكتوبة.. 15 سُنة تدخلك الجنة
ننشر صورة المتوفي في انفجار مول دمياط الجديدة
وفاة شخص في انفجار المول التجاري بدمياط
دعاء ليلة عيد الفطر 2026 .. ردد أفضل 50 دعوة تصب عليك الخير صبا وتفتح أبواب الخيرات
سابرائيل ماكريكس.. اتحاد الكرة يتحرك لضم موهبة جديدة للمنتخب
بريطانيا ترسل وفدا عسكريا للتعاون مع أمريكا في تأمين مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب كيان مصر: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتحمي الأمن القومي

محمد الشعراوي

أشاد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس حزب كيان مصر، بالتحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية متوازنة في التعامل مع التحديات الإقليمية المتسارعة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح عبدالعال، في بيان له، أن زيارة الرئيس السيسي إلى كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر جاءت في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التنسيق العربي المشترك، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس حزب كيان مصر أن هذه الجولة تجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم الدول العربية الشقيقة، وتعزيز أواصر التضامن، وحماية الأمن القومي العربي، مشددًا على أن رسائل القيادة السياسية كانت واضحة في التأكيد على وقوف مصر الكامل إلى جانب دول الخليج، ورفض أي تهديد يمس أمنها واستقرارها.

وأضاف أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا بوحدة المصير العربي، وحرصًا على صون مقدرات الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس السيسي أسفرت عن توافق في الرؤى، واستمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية، بما يسهم في تهدئة الأوضاع ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

واختتم عبدالعال تصريحاته بالتأكيد على دعم حزب كيان مصر الكامل لكافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعزز من الدور المحوري لمصر كركيزة للاستقرار في المنطقة، وداعم رئيسي للأمن القومي العربي، داعيًا إلى تكثيف آليات العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

أحمد عبدالعال حزب كيان مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد