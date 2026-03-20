برلماني: زيارة الرئيس للإمارات وقطر تعكس قوة الدور المصري في دعم استقرار المنطقة

أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز العلاقات العربية المشتركة، وترسيخ أواصر التعاون والتنسيق بين مصر وأشقائها في الخليج.

وأوضح مزيرق أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية متصاعدة، مما يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على دعم استقرار الدول العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحركات الدبلوماسية للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر المحورية في المنطقة، ودورها القيادي في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، والعمل على توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، بما يحفظ أمن واستقرار الشعوب.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا لأمن الخليج، معتبرًا أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما يظهر جليًا في مواقف الدولة المصرية الثابتة تجاه قضايا المنطقة.

واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي، وتعزز من وحدة الصف العربي في هذه المرحلة الدقيقة.