شباب النواب : جولة الرئيس السيسي حملت رسائل تضامن وتغلق أبواب الفوضى

قال محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية اليوم الخميس جائت لتأكيد تضامن مصر الكامل ودعمها المطلق لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، كما ان الزيارة تُغلق أبواب الفوضى وتُعيد رسم معادلة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتوضح مدى حرص مصر على دعم الأشقاء في دول الخليج وتعزيز التضامن العربي في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث .

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب إلى أن الزيارة تعكس أن الأمن القومي لدول الخليج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، ما يجعل دعم مصر لدول المنطقة جزءاً أساسياً من استراتيجيتها للحفاظ على استقرار المنطقة.



وتابع "مجاهد" أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وقطر لا يمكن قراءتها في إطار الزيارات الثنائية التقليدية، بل تمثل تحركا سياسيا يعكس توجها نحو إدارة إقليمية جماعية للأزمات، في ظل حالة التوتر غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب أن زيارة عواصم خليجية مؤثرة خلال جولة واحدة يحمل عدة دلالات سياسية هامة ، من أبرزها سعي مصر إلى تقارب وجهات النظر وتوحيد مراكز القرار العربي خلال الفترة الحالية ويط ما تشهدة المنطقة، وذلك لمنع أي فراغ سياسي قد تستغله قوى إقليمية في ظل التصعيد الراهن.