مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شهدت الحلقة التلاثين والأخيرة من مسلسل على قد الحب العديد من الاحداث السعيدة ومن ابرزها ، تأييد حبس سارة (مها نصار) ودكتور طارق (محمد علي رزق) بعد كشف خطتهما ضد مريم (نيللى كريم) وانهما كانوا يسعوا لتدميرها عن طريق اعطائها ادوية تسبب لها هلاوس .

وذهبت والدة سارة (صفاء الطوخي) الى مريم وتطلب منها ان تتنازل عن القضية حتى تخرج سارة من السجن ولكن مريم اخبرتها بأن الوضع خارج سيطرتها لأن العدالة لابد ان تأخذ مجراها ، وطلب عبد الغني (محمود الليثى) الزواج من روان .

وانتهت الحلقة بطلب كريم (شريف سلامة) الزواج من مريم واعترف لها بحبه لها وبالفعل وافقته.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.