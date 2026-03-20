حماة الوطن: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التنسيق العربي وتؤكد وحدة المصير

أشاد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الإمارات وقطر، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز التضامن العربي، وتكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة في مواجهة التحديات الإقليمية.

وقال صالح إن هذه الزيارة تحمل رسائل قوية تؤكد عمق العلاقات المصرية الخليجية، وحرص مصر على الوقوف إلى جانب أشقائها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتحديات الأمنية والسياسية المتزايدة.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تتحرك بثبات وحكمة، من أجل دعم الاستقرار الإقليمي، ومنع تصاعد الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن المنطقة، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن أمن الخليج يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو ما تحرص الدولة على ترسيخه من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية المستمرة.



واختتم محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد، أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، ودعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.