«الوطنية للصحافة»: الصحافة القومية المصرية بمؤسساتها وكوادرها تدعم صمود الأشقاء في الخليج

أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، دعم الصحافة القومية بمؤسساتها وأقلام كوادرها لصمود دول الخليج العربي الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة ضد المدنيين والأهداف الاقتصادية والحيوية في دول الخليج العربي.

وقال الشوربجي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البيان المشترك لوزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الذي صدر؛ جاء معبراً عن واقع الدعم المصري غير المحدود ومواقفه الثابتة التي يعبر عنها الإعلام القومي للوقوف إلى جانب الأشقاء في الخليج العربي فيما يتعرضون له من عدوان ومخططات غادرة.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بقدرة دول الخليج في التصدي للهجمات الإيرانية الغادرة والمخططات الإيرانية الشريرة لزعزعة استقرار المنطقة.

وقال إن الصحافة القومية في مصر وقفت - منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة - موقف الداعم للأشقاء في الخليج، وواجهت الصحافة القومية المصرية حملات الزيف والتضليل المعادية والشائعات والحروب النفسية التي تعرضت لها دول الخليج.

وقال إن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية تنشر - على مدار الساعة - ما يصدر عن دول الخليج من بيانات ومواقف وتحركات تستهدف خفض التصعيد، وتعبر بصوت واحد عن حق دول الخليج العربي في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الإيرانية؛ وهو ما يعكس موقف القيادة السياسية المصرية الداعم لدول الخليج في مواجهة العدوان، وحرص مصر - منذ بداية الأزمة - على خفض التصعيد ونزع فتيل المواجهة بنفس القوة التي تقف فيها مصر مع أشقائها في الخليج العربي؛ في ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن سيادتهم وحياة مواطنيهم، لاسيما وأن دول الخليج لم تكن طرفاً في هذه الحرب .

وأكد الشوربجي أن الصحافة القومية - بمؤسساتها وكوادرها - جزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتعمل - بشكل متسق - يحقق أهداف الأمن القومي المصري والعربي معاً، كما تعمل - بشكل متكامل - مع جهود الدولة المصرية سياسياً ودبلوماسياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والتعبير الصادق عن تطلعات شعوبها وقناعاتها الحقيقية بالأخوة الصادقة بين مصر والخليج رغم حقد الحاقدين ودعايات "السوشيال ميديا وأصحاب الأقلام المأجورة".

وأكد الشوربجي أن الصحافة القومية والإعلام المصري يقف - بشكل عام - على قلب رجل واحد في خندق الأمن القومي العربي الذي لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، مضيفا أن الصحافة القومية تقوم بواجب التصدي في ميدان الكلمة والخبر - بشراسة - لحملات الزيف والتضليل، مؤكداً أن شعوب الخليج العربي وحكوماته كانت دائماً داعمة لمصر في نضالها وحروبها من أجل السلام وفي كافة الأوقات الصعبة إيماناً بأن الأمن القومي العربي جزء واحد لا يتجزأ.