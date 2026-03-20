أمريكا: تفكيك شبكة سيبرانية إيرانية تستهدف صحفيين ومعارضين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة أربعة نطاقات إلكترونية قالت إنها كانت تحت سيطرة وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، واستخدمت في تنفيذ هجمات سيبرانية وعمليات ترويجية و«حرب نفسية» عابرة للحدود.



وأوضحت السلطات أن هذه المنصات استُخدمت لنشر بيانات مسروقة، والتحريض على استهداف صحفيين ومعارضين داخل وخارج الولايات المتحدة، إلى جانب شن حملات دعائية باستخدام معلومات مخترقة. كما تبين أن شبكة المواقع كانت مترابطة ضمن بنية تشغيلية موحدة نفذت هجمات تخريبية على مؤسسات متعددة، من بينها شركات تكنولوجيا طبية عالمية.



وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعطيل البنية التحتية السيبرانية المرتبطة بإيران ومواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي الأميركي.