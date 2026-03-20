قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات عنيفة وقصف يستهدف كرمان وطهران ومواقع الحرس الثوري الإيراني
السعودية: سعر برميل النفط يصل لـ 180 دولارا إذا استمرت الحرب شهرا آخر
جيش الاحتلال يشن موجة هجمات لتدمير البنية التحتية في إيران
«الوطنية للصحافة»: الصحافة القومية المصرية بمؤسساتها وكوادرها تدعم صمود الأشقاء في الخليج
في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم
تكبيرات صلاة العيد.. اعرف آخر وقت لها ومتى تنتهي؟
موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة
أمريكا: تفكيك شبكة سيبرانية إيرانية تستهدف صحفيين ومعارضين
تصعيد غير مسبوق.. إيران تطلق 7 دفعات صاروخية على القدس وشمال وجنوب إسرائيل
اسكتلندا.. زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب جزر شتلاند
ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة
13 شخصا.. بيان عاجل من مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة بشأن ضحايا انفجار المول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن موجة هجمات لتدمير البنية التحتية في إيران

فرناس حفظي

أعلن متحدث باسم جيش الاحتل الإسرائيلي أن القوات بدأت تنفيذ موجة من الهجمات على البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران، وذلك عقب سلسلة غير معتادة من إطلاق الصواريخ على شمال وجنوب البلاد. 

وكان سكان مناطق شمال إسرائيل قد شهدوا تفعيل أجهزة الإنذار لأول مرة في بعض المناطق، دون تلقي أي إنذار مسبق، في مؤشر على تصعيد ملحوظ في المواجهة بين طهران وتل أبيب.

شهدت سماء المنطقة ليلة العيد تصعيدًا عسكريًا لافتًا، مع إطلاق موجات من الصواريخ باتجاه شمال ووسط إسرائيل، في هجوم وُصف بأنه “ضربة مزدوجة” نفذتها إيران بالتوازي مع فصائل مسلحة في جنوب لبنان.

وتزامن الهجوم مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المدن الإسرائيلية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، ودفع السلطات إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي بشكل مكثف.

ووفق مصادر عسكرية وإعلامية، فإن الصواريخ أُطلقت على دفعات متتالية، في محاولة لاختبار قدرة أنظمة الاعتراض الإسرائيلية على التعامل مع هجمات متعددة الاتجاهات.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن بعض المقذوفات تم اعتراضها بنجاح، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، دون تأكيدات فورية حول حجم الخسائر أو الإصابات.


ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد تشهده المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تبادلت الأطراف المعنية التهديدات والاتهامات، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.

ويرى محللون أن توقيت الهجوم، الذي تزامن مع مناسبة دينية، يحمل رسائل سياسية وعسكرية، مفادها أن قواعد الاشتباك التقليدية قد تتغير في أي لحظة.


في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة التأهب، مشيرًا إلى أنه “سيرد في الزمان والمكان المناسبين”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

كما تم تعزيز انتشار القوات على الحدود الشمالية، تحسبًا لأي تطورات ميدانية جديدة، خاصة مع احتمالات تكرار الهجمات أو توسيع نطاقها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد