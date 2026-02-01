حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

تصدرت الفنانة داليا البحيري محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدة صور لها قبل وبعد اجراء جراحة تجميلية بالوجه والرقبة.

وشاركت داليا البحيري متابعيها مقاطع مصورة رصدت من خلالها مراحل خضوعها للجراحة، بدءًا من التحضيرات الأولى وحتى الكشف عن النتيجة النهائية، حيث بدت الفروق واضحة مقارنة بإطلالاتها السابقة.

عملية تجميل داليا البحيري

وخلال الفيديو، علّقت داليا البحيري قائلة: “تفتكروا هصغر كام سنة؟ أنا مش من الناس اللي بتحب تغير شكلها، لكن من سنتين أو تلاتة أي حد يشوفني، خصوصًا عند العين والرقبة، يقول إني باينة تعبانة أو مرهقة”.

