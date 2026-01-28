قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

ياسر عبيدو
ياسر عبيدو

لم يعد صراع القوى العظمى في مطلع عام 2026 يدار عبر فوهات المدافع أو أساطيل البحار فحسب، بل انتقل إلى فضاءات أكثر تعقيداً حيث تسود "الشيفرات" وتختفي الرادارات. 

إن الكشف عن تزويد موسكو لطهران بما يسمى "شيفرة السماء" ليس مجرد خبر عسكري تقني، بل هو إعلان عن "زلزال جيوسياسي" يضرب القواعد التي استقر عليها النظام الدولي لعقود.
نحن اليوم أمام واقع جديد، حيث تصبح التكنولوجيا هي الحدود، والسيادة الرقمية هي الحصن.
وحين نتأمل المشهد من القاهرة، ندرك أن التحدي الذي يواجه الأمن القومي العربي والمصري قد تضاعف.

فبينما ينكفئ الداخل الأمريكي على صراعاته السياسية تحت إدارة الرئيس ترامب فيما يشبه "الخريف السياسي"، تبني القوى الشرقية دروعاً تقنية مفاجئة  تجعل من اختراق أجوائها أو فرض الإرادة عليها أمراً يقترب من المستحيل.
هذا "العمى الراداري" الذي يُفرض على القوى الغربية في بعض مناطق نفوذها، يجب أن تقابله "بصيرة استراتيجية" مصرية وعربية. 

وبلسان حال دول المنطقة  لم يعد كافياً أن نشتري السلاح، بل بات لزاماً علينا أن نمتلك "مفاتيح تشغيله" واستقلالية تقنياته.
فبرؤية فاحصة للمشهد نجد أن أمننا في "سد النهضة" وحماية ثرواتنا في "غاز المتوسط" لا يعتمدان فقط على عدالة قضيتنا أو قوة منطقنا القانوني، بل أضحى يعتمد على قدرتنا على "الرؤية" في زمن يسعى فيه الآخرون لفرض الظلام التقني.

إن مصر، وهي تدير ملفاتها الحيوية، مطالبة اليوم بتبني "دبلوماسية التوازن الرقمي". 
فلا بديل عن تنويع مصادر التكنولوجيا العسكرية لتشمل تلك "الشيفرات" التي تعيد التوازن في سماء المنطقة فى وقت ملغز ووضع محير للجميع. 
إن القوة في 2026 ليست لمن يملك الطائرة الأسرع، بل لمن يمتلك الرادار الذي يراها، أو "الشيفرة" التي تخفيها.

إننا في مراكزنا الاستراتيجية ورؤيتنا المبنية على تحليل الاحداث من خلال المعطيات التى تبزغ على المشهد الملغز والمفخخ بعلامات الاستفهام والشكوك على ما يتضح بلسان الحال نرى أن حماية النيل وتأمين الغاز هما وجهان لعملة واحدة هي "السيادة الوطنية". 

وفي عالم بلا كوابح، تصبح القوة العاقلة المدعومة بالتكنولوجيا الذكية الحديثة هي الضمانة الوحيدة لئلا تضيع حقوقنا في زحام صراع الكبار. لقد انتهى زمن الانتظار خلف المظلات الدولية الهشة، وبدأ زمن "الاعتماد الذاتي" في الرؤية والردع.

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

