التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام وإبراهيم حسن تواصلا مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، للمطالبة بسرعة الاعتذار لناديه وإنهاء الأزمة، حتى لا تتصاعد الأمور ويتم تجميده من المشاركة في المباريات، وبالتالي استبعاده من كأس العالم 2026.

وأضاف، خلال برنامجه «ستاد المحور»: «طالب التوأم حسام وإبراهيم حسن إمام عاشور بأهمية الابتعاد عن الأزمات، والتركيز داخل الملعب، مؤكدين أنه سينجح في تحقيق كل ما يسعى إليه من خلال اللعب والاجتهاد والانضباط فقط».

وتابع: «استجاب إمام عاشور لنصيحة حسام وإبراهيم حسن، وأكد لهما أنه متقبل لقرار الأهلي، وتحت أمر النادي، وسيركز خلال الفترة المقبلة على تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم».