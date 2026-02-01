قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور وليد عبد الهادي، وكيل كلية الهندسة بجامعة العاصمة، أن طلاب الكلية حققوا نتائج مميزة في إحدى أكبر المسابقات الدولية المتخصصة في تصميم المركبات الموفّرة لاستهلاك الوقود والكهرباء، والتي تُقام كل ثلاث سنوات بمشاركة جامعات من مختلف دول العالم.

تصميم وتنفيذ كامل للمركبات بجهود الطلاب

وأوضح عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أن المسابقة تعتمد على تصميم وتنفيذ مركبات خفيفة بأعلى كفاءة ممكنة في استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن الطلاب يشرفون على جميع مراحل المشروع بأنفسهم، بدءًا من التصميم الهندسي وحتى التصنيع والتجارب العملية، وفق معايير فنية دقيقة تضعها الجهة المنظمة.

المنافسة تتجاوز السباق إلى اختبارات تقنية دقيقة

وأضاف أن المنافسات لا تقتصر على السباق داخل الحلبة فقط، بل تشمل مراحل فحص فني معقدة تتضمن اختبارات للسلامة والكفاءة والأداء، مؤكدًا أن اجتياز هذه المراحل يُعتبر إنجازًا بحد ذاته ويعكس مهارة الطلاب وقدرتهم على التعامل مع تحديات هندسية حقيقية.

سيارتان للمسابقة ومراكز متقدمة رغم الإمكانات المحدودة

وأشار عبد الهادي إلى أن فريق الجامعة شارك هذا العام بسيارتين، واحدة تعمل بالكهرباء والأخرى بالبنزين، ونجح في تحقيق المركز السابع في فئة البنزين والمركز الخامس عشر في فئة الكهرباء، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس تطور مستوى الطلاب ومهاراتهم، رغم محدودية الإمكانات مقارنة بالجامعات المدعومة صناعيًا.

وكيل كلية الهندسة بجامعة العاصمة السيارات الكهربائية المركبات الموفّرة لاستهلاك الوقود

