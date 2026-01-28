تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

أظهرت أحدث الدراسات المتخصصة أن سوق السيارات الكهربائية واصل نموه القوي خلال عام 2025، إذ بلغ إجمالي السيارات الكهربائية البحتة التي تم تسليمها عالميا نحو 13.7 مليون سيارة، ووفقا لتحليل أجرته شركتا “برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس” و"استراتيجي آند" لعدد من الأسواق الرئيسية، يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 3.1 مليون سيارة مقارنة بعام 2024، أي نمو سنوي يقارب 30%.

وتصدرت الصين المشهد العالمي بفارق واضح، بعدما سجلت قرابة 9 ملايين سيارة كهربائية جديدة خلال العام، مستحوذة على النصيب الأكبر من السوق، ورغم ضخامة الأرقام، بلغ معدل النمو هناك نحو 33% فقط، وهو معدل قريب من المتوسط العالمي.

أما أوروبا فجاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 2.6 مليون سيارة كهربائية ونمو مماثل عند حدود 30%، وتربعت ألمانيا على عرش الأسواق الأوروبية بتسجيل 545 ألف سيارة كهربائية بزيادة قوية بلغت 43%، تلتها بريطانيا بنحو 473 ألف سيارة (+24%)، ثم فرنسا بـ 327 ألف سيارة ونمو نسبته 12%.

وفي هذا السياق، أشار هارالد فيمر من «برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس» إلى أن الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، تشهد تسارعًا ملحوظًا في الطلب، مدفوعًا باتساع نطاق الطرازات المتاحة وتحسن مستويات الأداء والجاذبية.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، سجلت الولايات المتحدة مبيعات بلغت نحو 1.2 مليون سيارة كهربائية خلال 2025، مع تراجع طفيف في النمو. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انتهاء الحوافز الضريبية في نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31% في الربع الأخير من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وتكشف الحصص السوقية عن تباين واضح بين أكبر ثلاثة أسواق؛ إذ تمثل السيارات الكهربائية البحتة نحو ثلث السوق الصينية، مقابل 19% في أوروبا و8% فقط في الولايات المتحدة، إلا أن الصورة تتغير عند احتساب جميع المركبات ذات الدفع الكهربائي، بما فيها الهجينة القابلة للشحن وغير القابلة للشحن، حيث تتصدر أوروبا بنسبة 63%، تليها الصين بـ 54%، بينما تبقى الولايات المتحدة عند 22%.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الخبراء استمرار نمو سوق السيارات الكهربائية عالميا ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، وتشير تقديرات “برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس” إلى أن السيارات الهجينة القابلة للشحن ربما بلغت ذروة انتشارها، خاصة مع تراجع تسجيلها في الربع الأخير من 2025، بقيادة السوق الصينية التي غالبا ما تعكس الاتجاهات العالمية مبكرا.

من جانبه، أكد يورن نويهاوزن من “استراتيجي آند” أن التحول نحو التنقل الكهربائي لا يزال يتسارع ويعيد تشكيل الأسواق حول العالم، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حلولا متكاملة تتجاوز السيارة نفسها، مثل تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه التي تسمح باستخدام المركبات كمخازن طاقة متنقلة.