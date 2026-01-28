بورش تطلق 911 توربو S موديل 2026 بأداء خارق وتقنيات مطورة

تكتب شركة بورش فصلاً جديدًا في تاريخ سيارتها الأيقونية 911، بعد الكشف عن موديل 2026 من طراز "تيربو إس" الذي يتبنى لأول مرة منظومة دفع هجينة متطورة.

وتعد هذه الخطوة هي الأجرأ منذ إطلاق هذا الطراز قبل أكثر من 50 عامًا؛ حيث نجح المهندسون في دمج القوة الكهربائية مع الأداء الميكانيكي الخام دون المساس بهوية السيارة كواحدة من أفضل السيارات الصالحة للاستخدام اليومي والحلبات في آن واحد.

وتعتمد المنظومة الجديدة، التي تعرف باسم (T-Hybrid)، على محرك "بوكسر" سعة 3.6 لتر يجمع بين الكفاءة العالية والاستجابة الفورية بفضل الشواحن التوربينية الكهربائية المزدوجة التي تدور بسرعة تصل إلى 145,000 دورة في الدقيقة.

أرقام قياسية وسر إكسير القوة 711

تتربع بورشه 911 تيربو إس 2026 على عرش القوة كأقوى نسخة إنتاجية من عائلة 911 على الإطلاق، متجاوزة حتى أرقام طراز (GT2 RS) الشهير.

وتولد السيارة قوة إجمالية تبلغ 711 حصانًا متريًا (PS)، وهو ما يعادل 701 حصانًا ميكانيكيًا.

ومن اللمسات الطريفة التي تعكس فخر الشركة بهويتها، أن المهندسين تعمدوا الوصول إلى رقم 711 تحديدًا كإشارة رمزية إلى كود الاتصال الهاتفي لمدينة شتوتغارت الألمانية (0711)، موطن علامة بورش.

وبفضل هذه القوة الهائلة وعزم الدوران الذي يصل إلى 800 نيوتن متر، تنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 322 كم/ساعة.

بورش 911 توربو S على حلبة نوربورجرينج

لم تكتفِ بورش بزيادة القوة الحصانية فحسب، بل ركزت على تطوير الهيكل والديناميكية الهوائية لتجعل من القيادة تجربة أكثر دقة وسلاسة.

وقد أثبتت السيارة كفاءتها على حلبة "نوربورغرينغ" الألمانية الشهيرة، حيث تمكنت من قطع الحلبة في زمن قدره 7 دقائق و3.92 ثانية، متفوقة على الجيل السابق بفارق زمني ضخم يصل إلى 14 ثانية.

وتساهم البطارية خفيفة الوزن بقدرة 1.9 كيلوواط/ساعة والمحرك الكهربائي المدمج في ناقل الحركة (PDK) المكون من 8 سرعات في توفير تسارع لحظي يغني السائق تمامًا عن انتظار استجابة التيربو التقليدية، مما يجعل القوة متاحة تحت قدمك في أي لحظة وبأي سرعة.

وتستهدف بورش بهذا الطراز شريحة العملاء الذين يبحثون عن قمة الأداء الرياضي مع الحفاظ على الفخامة والراحة؛ حيث تظل المقصورة الداخلية وفية لتصميماتها الكلاسيكية مع إضافة شاشات رقمية بالكامل ونظام ترفيهي مطور يدعم كافة تقنيات الاتصال الحديثة، لتؤكد بورشه أن المستقبل الكهربائي لا يعني بالضرورة التخلي عن متعة القيادة الحقيقية.