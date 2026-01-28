إرشادات سهلة لاختيار سيارة مستعملة آمنة وموثوقة

يرغب الكثير من المواطنين في شراء سيارات مستعملة آمنة وموثوقة، وبالتالي يجب الحرص على فحص سجل الصيانة، ومعاينة الهيكل الخارجي والمحرك، وإجراء تجربة قيادة شاملة.

بالاضافة إلي انه يجب التأكد من مطابقة أرقام الشاسيه والمحرك، وفحص الكهرباء والفرامل، وتجنب السيارات ذات الحوادث الكبيرة .

- الفحص البصري الخارجي

يجب البحث عن أي آثار صدأ أو صدمات، ودقق في لون السيارة، لان وجود اختلاف في الدرجات أو ملمس الطلاء يشير إلى تعرضها لحادث وإعادة طلائها.

تأكد من تآكل الإطارات بشكل متساوٍ، لأن التآكل غير المتساوي يدل علي وجود مشاكل في نظام التعليق أو الموازنة.

- الفحص الميكانيكي والتقني

من الضروري ان يتم فحص الزيوت والسوائل، والتأكد من عدم وجود تسريبات واضحة، مع راقب مؤشر الحرارة بعد تشغيل المحرك للتأكد من بقائه في النطاق الطبيعي.

قم بتجربة جميع الأنظمة الكهربائية من ضمنها، المصابيح، والتكييف، وجميع الأجهزة الإلكترونية لضمان عملها.

- تجربة القيادة

قد السيارة على طرق متنوعة لاختبار نظام التعليق، واستمع لأي أصوات غير طبيعية من المحرك أو ناقل الحركة، وتأكد من استجابة الفرامل الفورية وعدم وجود انحراف أو اهتزاز عند الضغط عليها.

- التوثيق والتاريخ

اطلب سجلات الصيانة الدورية للتأكد من اهتمام المالك السابق بالسيارة، وافحص السيارة بالكمبيوتر في مركز معتمد للتأكد من صحة القراءة وعدم التلاعب بها.

ويجب أيضا التحقق من صلاحية الرخصة وخلو السيارة من المخالفات المرورية أو الالتزامات القانونية.

وجدير بالذكر انه يفضل الاستعانة بفني سيارات موثوق، او قم بفحص السيارة في مركز فحص فني معتمد قبل إتمام الشراء للكشف عن العيوب الخفية.