تختار أيه.. جاك JS6 أم شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك JS6 و شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

زودت سيارة جاك JS6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

تحصل سيارة جاك JS6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

تحتوي سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 180 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .