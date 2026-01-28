قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار أيه.. جاك JS6 أم شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026

جاك JS6 ام شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026
جاك JS6 ام شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك JS6 و شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

زودت سيارة جاك JS6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

تحصل سيارة جاك JS6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 180 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 جاك JS6 وسائل الأمان بـ جاك JS6 موديل 2026 محرك جاك JS6 موديل 2026 سعر جاك JS6 موديل 2026 وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو ماكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي،

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع مسؤول عسكري أوروبي سبل تعزيز التعاون

الريال الإيراني

انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وسط تداعيات الاحتجاجات في البلاد

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد