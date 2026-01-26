قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين فورثينج تي 5 وشيفروليه كابتيفا آي في 2026

فورثينج تي 5 و شيفروليه كابتيفا اي في 2026
فورثينج تي 5 و شيفروليه كابتيفا اي في 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج تي 5 و شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فورثينج تي 5 موديل 2026

فورثينج تي 5 موديل 2026

زودت سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك فورثينج تي 5 موديل 2026

فورثينج تي 5 موديل 2026

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 176 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورثينج تي 5 موديل 2026

فورثينج تي 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تأتى سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها،نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، ويمكنها قطع مسافة 415 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 299 ألف جنيه .

