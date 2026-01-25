فورد فوكس أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فورد فوكس موديل 2018، وتنتمي فوكس لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فورد فوكس موديل 2018 الخارجية

تمتلك سيارة فورد فوكس موديل 2018 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فورد، وتم تثبيت شعار شركة فورد علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك فورد فوكس موديل 2018

تستمد سيارة فورد فوكس موديل 2018 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 266 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فورد فوكس موديل 2018 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فورد فوكس موديل 2018 بالكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج أمامي للتخزين، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فورد فوكس موديل 2018

تتوافر سيارة فورد فوكس موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .