شانجان بينى مينى أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شانجان بينى مينى موديل 2013

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شانجان بينى مينى موديل 2013، وتنتمي بيني ميني لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات شانجان بينى مينى موديل 2013 الخارجية

تمتلك سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شانجان، وتم تثبيت شعار شركة شانجان علي حقيبة السيارة الخليفة، وبها مساحات أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شانجان بينى مينى موديل 2013

تنقل قوة سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 600 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شانجان بينى مينى موديل 2013 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شانجان بينى مينى موديل 2013

تتوافر سيارة شانجان بينى مينى موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .