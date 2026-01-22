بي إم دبليو 116 هاتشباك سعرها 550 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 116 موديل 2009، وتنتمي 116 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات بي إم دبليو 116 موديل 2009 الخارجية

تظهر سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2009 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي إم دبليو 116 موديل 2009

تستمد سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون النبتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 116 موديل 2009 الداخلية

زودت مقصورة سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جابني عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان ، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 116 موديل 2009

تباع سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .