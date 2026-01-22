قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شاهد| تويوتا لاندكروزر 2026 الجديدة

تويوتا لاندكروزر موديل 2026
تويوتا لاندكروزر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر موديل 2026، وتنتمي لاندكروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

 تويوتا لاندكروزر موديل 2026

محرك تويوتا لاندكروزر موديل 2026

 تويوتا لاندكروزر موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 457 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، يعمل بجانب محرك كهربائي واحد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات تويوتا لاندكروزر موديل 2026

 تويوتا لاندكروزر موديل 2026

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها، نظام توجيه كهربائي جديد يهدف إلى تحسين الدقة والتحكم، عجلات مقاس 18 بوصة، باب خلفي كهربائي، مصابيح LED كاملة، شاشتين مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي JBL مكون من 14 سماعة، تكييف رباعي المناطق، عجلة قيادة مدفأة، مقاعد أمامية كهربائية، مخرج كهرباء بقدرة 1500 واط.

 تويوتا لاندكروزر موديل 2026

كما تأتي سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 بها، نظام تعليق متكيف، ومحدد أوضاع قيادة بخمسة أنماط، وشاشة عرض أمامية على الزجاج، وباب خلفي يعمل بحساس القدم، وتفاضل خلفي محدود الانزلاق، وشبك وأقواس عجلات خاصة، ونظام e-KDSS المتطور الذي يسمح بفصل القضبان المانعة للانقلاب إلكترونيًا؛ لتعظيم حركة العجلات على الطرق الوعرة.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

 تويوتا لاندكروزر موديل 2026

في عام 1933 قام كيشيرو تويودا، ابن مؤسس الشركة، بافتتاح قسم السيارات داخل شركة "تويودا للغزل والنسيج الأوتوماتيك، وذلك بعد دراسة صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

 تويوتا لاندكروزر موديل 2026

وفي عام 1935 تم إنتاج أول محرك من النوع A، وأول سيارة ركاب A1 وشاحنة G1، وفي عام 1936 تم إنتاج أول سيارة ركاب مخصصة للجمهور وهي تويوتا AA، والتي تأثر تصميمها بسيارات شيفروليه ودودج الأمريكية.

 تويوتا لاندكروزر موديل 2026

وفي عام 1937 تم تأسيس شركة "تويوتا موتور" ككيان مستقل، وفي عام 1938 تم افتتاح أول مصنع مخصص لإنتاج السيارات في تويوتا (هونشا). 

