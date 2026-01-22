شاهد| تويوتا لاندكروزر 2026 الجديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر موديل 2026، وتنتمي لاندكروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 457 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، يعمل بجانب محرك كهربائي واحد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات تويوتا لاندكروزر موديل 2026

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها، نظام توجيه كهربائي جديد يهدف إلى تحسين الدقة والتحكم، عجلات مقاس 18 بوصة، باب خلفي كهربائي، مصابيح LED كاملة، شاشتين مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي JBL مكون من 14 سماعة، تكييف رباعي المناطق، عجلة قيادة مدفأة، مقاعد أمامية كهربائية، مخرج كهرباء بقدرة 1500 واط.

كما تأتي سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 بها، نظام تعليق متكيف، ومحدد أوضاع قيادة بخمسة أنماط، وشاشة عرض أمامية على الزجاج، وباب خلفي يعمل بحساس القدم، وتفاضل خلفي محدود الانزلاق، وشبك وأقواس عجلات خاصة، ونظام e-KDSS المتطور الذي يسمح بفصل القضبان المانعة للانقلاب إلكترونيًا؛ لتعظيم حركة العجلات على الطرق الوعرة.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

في عام 1933 قام كيشيرو تويودا، ابن مؤسس الشركة، بافتتاح قسم السيارات داخل شركة "تويودا للغزل والنسيج الأوتوماتيك، وذلك بعد دراسة صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وفي عام 1935 تم إنتاج أول محرك من النوع A، وأول سيارة ركاب A1 وشاحنة G1، وفي عام 1936 تم إنتاج أول سيارة ركاب مخصصة للجمهور وهي تويوتا AA، والتي تأثر تصميمها بسيارات شيفروليه ودودج الأمريكية.

وفي عام 1937 تم تأسيس شركة "تويوتا موتور" ككيان مستقل، وفي عام 1938 تم افتتاح أول مصنع مخصص لإنتاج السيارات في تويوتا (هونشا).