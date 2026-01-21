قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تغييرات استراتيجية في قيادات نيسان لتسريع خطط التطوير بالشركة ​

ش أعلنت نيسان عن مجموعة تغييرات في المناصب التنفيذية العليا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا (AMIEO) بهدف دعم تنفيذ خطة التحوّل “Re:Nissan” بشكل أقوى، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة السرعة، والتركيز أكثر على احتياجات العميل.

وبناءً على ذلك، واعتبارا من الأول من يناير 2026، تولى جوردي ڤيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي والرئيس الحالي لنيسان أفريقيا، منصب نائب رئيس القطاع الإقليمي لنيسان أوروبا، بالإضافة لقيادة خدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية في منطقة AMIEO ، مع احتفاظه بمنصبه الحالي في أفريقيا.

وقد أمضى ڤيلا أكثر من ثلاثة عقود في شركة نيسان، وخلال مسيرته شغل العديد من المناصب القيادية البارزة في الشركة، منتقلًا بين المقر الرئيسي للشركة والأسواق المختلفة، خصوصًا في أوروبا، وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا. شغل جوردي منصب نائب رئيس المبيعات وعمليات شبكة الوكلاء في نيسان أوروبا بين 2017 و2020، ثم تم تعيينه نائبًا أول لرئيس قطاع التسويق والمبيعات في آسيا وأوقيانوسيا في 2020. بعد ذلك تولّى منصب نائب رئيس قطاع للتسويق والمبيعات في أوروبا. ومنذ 2024 يعمل بين جنوب أفريقيا ومصر كرئيس نيسان أفريقيا.

وتعليقا على هذه التغييرات الهامة، قال ماسيميليانو ميسّينا، رئيس مجلس إدارة نيسان لمنطقة AMIEO: “تعتمد خطة Re:Nissan على التحوّل والتركيز على العميل. فمن خلال دمج تخطيط المنتجات والتسويق وتمكين القيادة الإقليمية، نبني هيكل تنظيمي أكثر مرونة بحيث يمكنه الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق وتقديم منتجات منافسة وجذابة.” وأضاف: “أنا على ثقة أن هذه التغييرات ستقوي أداءنا وتسرّع مسيرة تقدمنا خلال 2026.”

وعلى مستوى المنطقة، ستقوم نيسان بدمج تخطيط المنتجات وتسويق المنتج للتركيز على المنتجات، بهدف تبسيط الخطوات وتسريع الانتقال من مرحلة الفكرة حتى إطلاق المنتجات في السوق. وتؤكد نيسان أن هذه التغييرات تعكس التزامها بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة بسرعة ودقة أكبر، بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة في الأسواق المتنوعة في منطقة AMIEO .

تجدر الاشارة الى ان نيسان مصر تاسست عام 2004، ومنذ ذلك الحين تعمل كشركة تابعة لشركة نيسان موتور المحدودة وعلامتها التجارية البارزة للسيارات في مصر، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفني، وتسعى جاهدة لتحقيق أعلى المعايير لعملائها من خلال توفير منتجات وخدمات آمنة ومميزة ومبتكرة، ونيسان هي أول شركة يابانية لتصنيع السيارات تنشئ مصنعًا في مصر يقع في المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر في الجيزة، وهي الشركة المصنعة العالمية والوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها، وتقوم نيسان مصر بتجميع سيارات الركوب، خاصة صني وسنترا، حيث يمثل مصنع مصر المركز الإقليمي لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا.

تمتلك نيسان مصر شبكة واسعة من 18 وكيلًا معتمدًا و46 منفذ بيع في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 37 صالة عرض و25 مركز خدمة في مختلف المحافظات، وتتصدر نيسان مصر قطاع سيارات الركوب في السوق المصري من خلال علاماتها التجارية صني وسنترا واكس تريل، وجوك وقاشقاي، حيث يتمثل هدفها الأساسي في تقديم أفضل تجربة لعملائها.

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع نيسان مصر الإلكتروني أو صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أو فيسبوك أو يوتيوب، أو اتصل بالخط الساخن 16244

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

بعثة فريق يانج أفريكانز

بعثة فريق يانج أفريكانز تصل القاهرة لملاقاة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

مرموش

ديلي ميل: عودة مرموش قد تعيد مانشستر سيتي لسباق الدوري الإنجليزي

محمد شعبان

محمد شعبان ومسؤولو الاتحاد العالمي للتايكوندو يحاضرون في معسكر الحكام بكولومبيا

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

