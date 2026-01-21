تغييرات استراتيجية في قيادات نيسان لتسريع خطط التطوير بالشركة ​

ش أعلنت نيسان عن مجموعة تغييرات في المناصب التنفيذية العليا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا (AMIEO) بهدف دعم تنفيذ خطة التحوّل “Re:Nissan” بشكل أقوى، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة السرعة، والتركيز أكثر على احتياجات العميل.

وبناءً على ذلك، واعتبارا من الأول من يناير 2026، تولى جوردي ڤيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي والرئيس الحالي لنيسان أفريقيا، منصب نائب رئيس القطاع الإقليمي لنيسان أوروبا، بالإضافة لقيادة خدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية في منطقة AMIEO ، مع احتفاظه بمنصبه الحالي في أفريقيا.

وقد أمضى ڤيلا أكثر من ثلاثة عقود في شركة نيسان، وخلال مسيرته شغل العديد من المناصب القيادية البارزة في الشركة، منتقلًا بين المقر الرئيسي للشركة والأسواق المختلفة، خصوصًا في أوروبا، وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا. شغل جوردي منصب نائب رئيس المبيعات وعمليات شبكة الوكلاء في نيسان أوروبا بين 2017 و2020، ثم تم تعيينه نائبًا أول لرئيس قطاع التسويق والمبيعات في آسيا وأوقيانوسيا في 2020. بعد ذلك تولّى منصب نائب رئيس قطاع للتسويق والمبيعات في أوروبا. ومنذ 2024 يعمل بين جنوب أفريقيا ومصر كرئيس نيسان أفريقيا.

وتعليقا على هذه التغييرات الهامة، قال ماسيميليانو ميسّينا، رئيس مجلس إدارة نيسان لمنطقة AMIEO: “تعتمد خطة Re:Nissan على التحوّل والتركيز على العميل. فمن خلال دمج تخطيط المنتجات والتسويق وتمكين القيادة الإقليمية، نبني هيكل تنظيمي أكثر مرونة بحيث يمكنه الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق وتقديم منتجات منافسة وجذابة.” وأضاف: “أنا على ثقة أن هذه التغييرات ستقوي أداءنا وتسرّع مسيرة تقدمنا خلال 2026.”

وعلى مستوى المنطقة، ستقوم نيسان بدمج تخطيط المنتجات وتسويق المنتج للتركيز على المنتجات، بهدف تبسيط الخطوات وتسريع الانتقال من مرحلة الفكرة حتى إطلاق المنتجات في السوق. وتؤكد نيسان أن هذه التغييرات تعكس التزامها بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة بسرعة ودقة أكبر، بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة في الأسواق المتنوعة في منطقة AMIEO .

تجدر الاشارة الى ان نيسان مصر تاسست عام 2004، ومنذ ذلك الحين تعمل كشركة تابعة لشركة نيسان موتور المحدودة وعلامتها التجارية البارزة للسيارات في مصر، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفني، وتسعى جاهدة لتحقيق أعلى المعايير لعملائها من خلال توفير منتجات وخدمات آمنة ومميزة ومبتكرة، ونيسان هي أول شركة يابانية لتصنيع السيارات تنشئ مصنعًا في مصر يقع في المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر في الجيزة، وهي الشركة المصنعة العالمية والوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها، وتقوم نيسان مصر بتجميع سيارات الركوب، خاصة صني وسنترا، حيث يمثل مصنع مصر المركز الإقليمي لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا.

تمتلك نيسان مصر شبكة واسعة من 18 وكيلًا معتمدًا و46 منفذ بيع في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 37 صالة عرض و25 مركز خدمة في مختلف المحافظات، وتتصدر نيسان مصر قطاع سيارات الركوب في السوق المصري من خلال علاماتها التجارية صني وسنترا واكس تريل، وجوك وقاشقاي، حيث يتمثل هدفها الأساسي في تقديم أفضل تجربة لعملائها.

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع نيسان مصر الإلكتروني أو صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أو فيسبوك أو يوتيوب، أو اتصل بالخط الساخن 16244