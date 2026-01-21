قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا ينقص ضغط هواء الإطارات؟.. 5 أسباب خفية

ضغط هواء الإطارات
ضغط هواء الإطارات
عزة عاطف

يواجه الكثير من سائقي السيارات موقفًا محيرًا تمامًا؛ حيث يلاحظون انخفاض ضغط الهواء في أحد الإطارات أو جميعها دون وجود أي مسمار أو ثقب واضح. 

وبالرغم من أن المطاط يبدو مادة صلبة، إلا أنه في الحقيقة يتسم بمسامية دقيقة جدًّا تسمح بمرور جزيئات الهواء ببطء شديد بمرور الوقت. 

هذا الفقدان الطبيعي للهواء يحدث في كافة الإطارات بغض النظر عن جودتها أو علامتها التجارية، وهو ما يفسر ضرورة فحص ضغط الإطارات بصفة دورية لضمان سلامة القيادة بشكل رصين تمامًا.

تأثير تقلبات درجات الحرارة على ضغط الهواء

تعتبر الفيزياء البسيطة المسئول الأول عن تغير ضغط الإطارات مع تغير الفصول؛ فمع انخفاض درجات الحرارة، يتقلص الهواء الموجود داخل الإطار مما يؤدي إلى انخفاض الضغط. 

وتشير الدراسات التقنية إلى أن كل انخفاض بمقدار 10 درجات مئوية في الجو يؤدي إلى فقدان حوالي 1 (PSI) من ضغط الهواء. 

هذا التغير قد يكون كافيًا تمامًا لتفعيل ضوء تحذير نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) في لوحة القيادة، مما يوهم السائق بوجود ثقب بينما السبب هو برودة الجو فحسب بشكل تقني تمامًا.

مشاكل بلف الهواء والأجزاء الداخلية

يعد بلف الهواء (Valve Stem) وأجزاؤه الداخلية من أكثر الأماكن عرضة لتسريب الهواء البطيء؛ حيث تتآكل هذه القطع بمرور الزمن نتيجة التعرض للمواد الكيميائية والمطبات. 

كما أن غياب غطاء البلف الصغير ليس أمرًا كماليًّا؛ بل هو حماية ضرورية تمنع دخول الأتربة والأوساخ التي قد تلوث قلب الصمام وتمنعه من الإغلاق بإحكام، مما يسبب تسربًا تدريجيًّا ومستمرًّا للهواء. 

لذا، ينصح دائمًا بتغيير صمامات الهواء عند شراء إطارات جديدة لضمان بقائها محكمة تمامًا.

تآكل الجنوط وعيوب الحافة المعدنية

في كثير من الأحيان، لا يكمن العيب في الإطار المطاطي نفسه، بل في "الجنط" المعدني؛ فعندما يتعرض الجنط للصدأ أو التآكل أو حتى لخدوش بسيطة نتيجة الاحتكاك بالرصيف، تتأثر منطقة التلامس بين الإطار والمعدن. 

هذا الخلل يمنع الإطار من "الجلوس" بإحكام على حافة الجنط، مما يسمح للهواء بالهروب ببطء من الجوانب بدلاً من السطح الملامس للأرض. 

هذه المشكلة تتطلب فحصًا دقيقًا للحواف وتنظيفها أو إصلاحها لضمان عودة الضغط لمستواه الطبيعي.

ضغط الإطارات هواء الإطارات سيارات إطارات السيارة بلف هواء السيارة صيانة إطارات السيارات 2026 تسريب الهواء من الجنوط أسباب نقص هواء الإطارات

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن نتائج المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية لدوري النجباء 2025

مفتي الهند والحضور

انطلاق دورة الاسناد ومجلس إجازة الصحاح الست بإشراف مفتي الهند

الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية،

مفتي الجمهورية: مؤتمر الأوقاف يناقش مستقبل المهن وأخلاقياتها في عصر الذكاء الاصطناعي

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

