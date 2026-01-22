قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعر شيري هيمافا 2026 في السعودية

شيري هيمافا موديل 2026
شيري هيمافا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة شيري عن طرازها الجديد شيري هيمافا موديل 2026، وتنتمي هيمافا لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

شيري هيمافا موديل 2026

محرك شيري هيمافا موديل 2026

تستمد سيارة شيري هيمافا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيري هيمافا موديل 2026

ويوجد بـ سيارة شيري هيمافا موديل 2026 محرك اخر سعة 2300 سي سي تيربو، ومقترن به علبة تروس أوتومايتك .

مواصفات شيري هيمافا موديل 2026

شيري هيمافا موديل 2026

زودت سيارة شيري هيمافا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تضم مصابيح ليد ممتدة، وشبك أمامي عريض، وبها خطوط جانبية مشدودة، وأقواس عجلات بارزة، وبها شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة، وبها مفاتيح وأزرار في الكونسول الوسطي لتسهيل الوصول إلى الوظائف الأساسية دون تشتيت السائق.

شيري هيمافا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيري هيمافا موديل 2026 بها، نظام رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، وتم تصميم المقاعد الخلفية بزاوية ميلان تصل إلى 26 درجة، وبها مقاعدة جلوس بطول يقارب 500 مم، لتوفير وضعية مريحة ودعم متوازن .

سعر شيري هيمافا موديل 2026

شيري هيمافا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيري هيمافا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 71 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة شيري في صناعة السيارات

تأسست شركة شيري الصينية لصناعة السيارات في عام 1997، وبدأت بإنتاج سيارات اقتصادية بالاعتماد على تراخيص، لتتوسع بسرعة وتصبح لاعب عالمي رئيسي، واشتهرت بتصدير السيارات، وتطوير مراكز بحث وتطوير، وتأسيس شراكات مع علامات عالمية مثل Jaguar Land Rover (جاكوار لاند روفر) .

وذلك جعل شيري واحدة من أسرع شركات السيارات نموًا وأكبر مصدر في الصين، مع التركيز على الابتكار والتوسع في الأسواق الناشئة بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية والهجينة. 

شيري هيمافا موديل 2026 محرك شيري هيمافا هيمافا موديل 2026 سعر شيري هيمافا موديل 2026 السيارات البيك أب

