رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
تكنولوجيا وسيارات

داسيا سبرينج 2026 تظهر لأول مرة

داسيا سبرينج موديل 2026
داسيا سبرينج موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت داسيا عن طرازها الجديد داسيا سبرينج موديل 2026 ، وتنتمي داسيا لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

داسيا سبرينج موديل 2026 

محرك داسيا سبرينج موديل 2026

قوة سيارة داسيا سبرينج موديل 2026  تصل إلي 155 حصان، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محرك كهربائي بالكامل .

داسيا سبرينج موديل 2026

ويوجد بـ سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 محرك اخر سعة 1200 سي سي يعمل بتقنية الهجين الخفيف وتنتج قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتستمد سيارة داسيا موديل 2026 قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات داسيا سبرينج موديل 2026

داسيا سبرينج موديل 2026

زودت سيارة داسيا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوص وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، وبها جنوط مقاس 19 بوصة، ونظام تكييف ثنائي المناطق، ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام الكبح الطارئ التلقائي (EBA)، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات (HSA)، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام التحذير من ضغط الإطارات، ومثبت سرعة.

تاريخ شركة داسيا لصناعة السيارات

تأسست شركة داسيا في بيتيشت بـ رومانيا، بهدف إنتاج سيارات بمساعدة رينو، حيث بدأت بإنتاج سيارات رينو 8 و 12 بموجب ترخيص، وأنتجت طرازات مثل Dacia 1100 (1968) وDacia 1300 التي لاقت نجاح محلي.

داسيا سبرينج موديل 2026

مرت الشركة بفترة إعادة هيكلة في التسعينيات، وأطلقت أول طراز بتصميم روماني خالص وهو Dacia Nova في 1995، وفي عام 1999 استحوذت مجموعة رينو الفرنسية على حصة مسيطرة، مما فتح لها أسواق عالمية وأتاح لها الوصول لتقنيات رينو الحديثة.

وفي عام 2004 كانت نقطة تحول مع إطلاق Dacia Logan، وهي سيارة سيدان عائلية حديثة وبسعر تنافسي، مما أعاد للعلامة بريقها.

رينو داسيا موديل 2026 داسيا موديل 2026 مواصفات داسيا موديل 2026 محرك داسيا موديل 2026 داسيا شركة داسيا لصناعة السيارات

فريلاندر
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
السيارات الكهربائية الصينية
