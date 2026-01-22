داسيا سبرينج 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت داسيا عن طرازها الجديد داسيا سبرينج موديل 2026 ، وتنتمي داسيا لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك داسيا سبرينج موديل 2026

قوة سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 تصل إلي 155 حصان، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محرك كهربائي بالكامل .

ويوجد بـ سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 محرك اخر سعة 1200 سي سي يعمل بتقنية الهجين الخفيف وتنتج قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتستمد سيارة داسيا موديل 2026 قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات داسيا سبرينج موديل 2026

زودت سيارة داسيا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوص وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، وبها جنوط مقاس 19 بوصة، ونظام تكييف ثنائي المناطق، ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام الكبح الطارئ التلقائي (EBA)، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات (HSA)، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام التحذير من ضغط الإطارات، ومثبت سرعة.

تاريخ شركة داسيا لصناعة السيارات

تأسست شركة داسيا في بيتيشت بـ رومانيا، بهدف إنتاج سيارات بمساعدة رينو، حيث بدأت بإنتاج سيارات رينو 8 و 12 بموجب ترخيص، وأنتجت طرازات مثل Dacia 1100 (1968) وDacia 1300 التي لاقت نجاح محلي.

مرت الشركة بفترة إعادة هيكلة في التسعينيات، وأطلقت أول طراز بتصميم روماني خالص وهو Dacia Nova في 1995، وفي عام 1999 استحوذت مجموعة رينو الفرنسية على حصة مسيطرة، مما فتح لها أسواق عالمية وأتاح لها الوصول لتقنيات رينو الحديثة.

وفي عام 2004 كانت نقطة تحول مع إطلاق Dacia Logan، وهي سيارة سيدان عائلية حديثة وبسعر تنافسي، مما أعاد للعلامة بريقها.