أمطار غزيرة تعزز آفاق محصول الكاكاو في كوت ديفوار حتى أغسطس

عززت الأمطار في مناطق زراعة الكاكاو الرئيسية في كوت ديفوار توقعات المزارعين بموسم إنتاج قوي خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أغسطس، في وقت يعتمد فيه أكبر منتج للكاكاو في العالم على الظروف المناخية المواتية لدعم المحصول وتوفير كميات وفيرة من القرون الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتعيش كوت ديفوار حاليا موسم الجفاف الذي يمتد رسميا من منتصف نوفمبر حتى مارس، وهي فترة تتسم عادة بندرة الأمطار وضعفها.

وتقول شبكة "سي إن بي سي إفريكا" ، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي خفض السعر الرسمي الذي يحصل عليه مزارعو الكاكاو عند باب المزرعة بنسبة 57% ليصل إلى 1200 فرنك إفريقي (نحو 2.14 دولار) للكيلوجرام بالنسبة للمحصول المتوسط.

وأشار مزارعون في مختلف أنحاء البلاد إلى ارتياحهم لهطول الأمطار المنتظمة منذ بداية مارس، مؤكدين أن هذه الأمطار ضرورية لنمو المحصول المتوسط.

من جهته، قال المزارع صامويل جنيبا، الذي يعمل في منطقة ديفو جنوب البلاد، إن هطول الأمطار كان جيدا، مضيفا أن إنتاج الكاكاو المتوقع خلال موسم المحصول المتوسط هذا العام سيكون أكبر مقارنة بالموسم الماضي.

وسجلت المنطقة 44.3 ملم من الأمطار الأسبوع الماضي، أي بزيادة قدرها 29.8 ملم عن متوسط السنوات الخمس الماضية.

كما سجلت منطقة سوبري في غرب البلاد معدلات أمطار أعلى من المتوسط الأسبوع الماضي، في حين جاءت أقل من المتوسط في مناطق أخرى، من بينها أجبوفيل جنوبا، وأبينجورو شرقا، ودالوا في الغرب الأوسط، إضافة إلى بونجوانو وياموسوكرو في وسط البلاد.

ورغم انخفاض الأمطار عن المتوسط في بعض المناطق، توقع المزارعون أيضا حصادا جيدا.

وقال المزارع جان-ماري آكا، الذي يزرع الكاكاو بالقرب من دالوا، إن حجم الحبوب سيكون أفضل مقارنة بالموسم الماضي.

وسجلت المنطقة 13 ملم من الأمطار الأسبوع الماضي، أي أقل بنحو 2.3 ملم من المتوسط.

وتراوحت درجات الحرارة الأسبوعية بين 28.5 و31.7 درجة مئوية.

وفي المجمل، يرى المزارعون أن استمرار الأمطار بالمعدلات الحالية خلال الأسابيع المقبلة سيعزز نمو القرون وجودة الحبوب؛ ما قد يدعم إنتاج الكاكاو في كوت ديفوار خلال الموسم المتوسط، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار والظروف المناخية.