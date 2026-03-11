أسامة كبير: المفاوضات الحل لتجنب توسع الحرب بين إيران وإسرائيل



أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن المفاوضات تمثل الحل الأنسب لاحتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن 13 دولة لم ترد عسكرياً على العمليات الإيرانية، ما يعكس تفضيل المسار الدبلوماسي لتجنب اتساع رقعة الحرب.

وقال أسامة كبير، خلال لقاء له، لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن هناك علاقة تاريخية بين فرنسا ولبنان، مؤكدا أن الرئيس إيمانويل ماكرون تواصل مع الولايات المتحدة مطالباً بعدم تنفيذ هجوم على جنوب لبنان.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لتحقيق أهداف داخل جنوب لبنان مستغلة القصف المتبادل مع حزب الله، مشيراً إلى وجود تضارب في التصريحات الأمريكية بشأن مسار الحرب، خاصة بعد تصريحات دونالد ترامب حول قرب انتهائها مقابل حديث مسؤولين آخرين عن عمليات عسكرية محتملة.

كما أشار إلى أن التوترات انعكست على أسواق الطاقة، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى 120 دولاراً قبل أن يتراجع إلى نحو 93 دولاراً، بالتزامن مع تكدس السفن في مضيق هرمز