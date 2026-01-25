أسعار هيونداي توسان 2026 الهجين في السعودية.. صور

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي توسان موديل 2026 الهجين، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

هيونداي توسان موديل 2026

مواصفات هيونداي توسان موديل 2026

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مدمج مع مصابيح نهار LED، وتم تحديث الصداد الأمامي وإضافة لوحات انزلاق وهمية لتعزيز مظهر الـ SUV القوي، وبها خطوط جانبية حادة، وزوايا هندسية تمنح شعور بالحركة المستمرة، وشعار توسان الآن خلف زجاج النافذة الخلفية، مما يضفي مظهر أكثر أناقة وانسيابية .

هيونداي توسان موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي توسان موديل 2026 بها، شاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، وتم نقل ذراع ناقل الحركة إلى عمود التوجيه خلف عجلة القيادة، وبها منصة شحن لاسلكي واسعة في الكونسول الوسطي، وتم إضافة شريط قماشي يكسر حدة البلاستيك الناعم، وبها نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ، ومساعد القيادة على الطرق السريعة الذي يحافظ على المسافة الآمنة، وكاميرا 360 درجة بوضوح عالٍ، وبها تقنية عرض النقاط العمياء داخل لوحة العدادات،

محرك هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي توسان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية .

ويوجد بـ سيارة هيونداي توسان موديل 2026 محرك هجين ينتج قوة 230 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني .

سعر هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 128 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 158 ألف ريال سعودي .